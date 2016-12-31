Синоптики рассказали, стоит ли украинцам ждать снега в первый день 2017 года

MIGnews.com.ua

Погодные условия в воскресенье, 1 января, порадуют украинцев солнечной погодой. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики рассказали, что в первый день нового года температура воздуха составит около 0°С, а погода будет солнечной.

При этом осадков не ожидается.

"В первый день 2017 года осадков не ожидается, будет солнечно, температура воздуха составит, в основном, около 0°С", - сообщили в Укргидрометцентре.

Как сообщал MIGnews.com.ua, на период новогодних и рождественских праздников государственный перевозчик "Укрзализныця" выделил ряд дополнительных поездов .

Таким образом, 41 единица дополнительных поездов будут курсировать в популярных направлениях по 233 рейсам.