ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Общество
Украина в 2016 году увеличила экспорт елочных игрушек в ЕС
31.12.2016 14:35

Украина в 2016 году увеличила экспорт елочных игрушек в ЕС

Украина в 2016-м году экспортировала украшения для елок на 4,5 миллионов евро в 25 стран мира. Об этом сообщает Лига.Новости.

Стоит отметить, что в основном покупатели украинских елочных игрушек - страны ЕС. Самые крупные партии заказывали Нидерланды, Германия и Польша.

Кроме этого, значительно вырос спрос на сделанные в Украине елочные украшения  в Канаде (в 13,9 раза), в Беларуси (в 5,1 раза) и в Италии (в 3,1 раза).

По данным источником, одни из самых больших фабрик по производству елочных украшений находиться во Львове, Теребовле и в Клавдиево.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, самым горячим трендом рождественских праздников стали украшения с лампочками для бородатых мужчин.

Теги материала: елка, украшения, игрушки, экспорт, Евросоюз
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [31] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Украине проходят рейды по отлову "елочных" браконьеров
Важное
В Украине проходят рейды по отлову "елочных" браконьеров
Спасатели рассказали, как правильно установить новогоднюю елку
Важное
Спасатели рассказали, как правильно установить новогоднюю елку
На Шри-Ланке установили рекорд: самая большая искусственная елка в мире
Важное
На Шри-Ланке установили рекорд: самая большая искусственная елка в мире  Фоторепортаж
Что, где, почем? Все, что нужно знать о покупке новогодней елки в Киеве
Важное
Эксклюзив  Что, где, почем? Все, что нужно знать о покупке новогодней елки в Киеве
Кличко и первая леди зажгли главную елку страны
Важное
Кличко и первая леди зажгли главную елку страны  Фоторепортаж
Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 30 млн евро
Важное
Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 30 млн евро

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В полиции рассказали подробности стрельбы возле Дворца спорта
Эксклюзив  В полиции рассказали подробности стрельбы возле Дворца спорта  Фоторепортаж
30.12.2016
Как правильно загадать желания в новогоднюю ночь. Советы нумеролога
Эксклюзив  Как правильно загадать желания в новогоднюю ночь. Советы нумеролога
30.12.2016
"Новый год не на Таймс-сквер, а в Выхино": соцсети о выдворении российских дипломатов из США
Эксклюзив  "Новый год не на Таймс-сквер, а в Выхино": соцсети о выдворении российских дипломатов из США
30.12.2016
Охрименко предсказал, что будет с гривной в 2017 году
Эксклюзив  Охрименко предсказал, что будет с гривной в 2017 году  Видеорепортаж
30.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика