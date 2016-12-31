Украина в 2016 году увеличила экспорт елочных игрушек в ЕС

MIGnews.com.ua

Украина в 2016-м году экспортировала украшения для елок на 4,5 миллионов евро в 25 стран мира. Об этом сообщает Лига.Новости .

Стоит отметить, что в основном покупатели украинских елочных игрушек - страны ЕС. Самые крупные партии заказывали Нидерланды, Германия и Польша.

Кроме этого, значительно вырос спрос на сделанные в Украине елочные украшения в Канаде (в 13,9 раза), в Беларуси (в 5,1 раза) и в Италии (в 3,1 раза).

По данным источником, одни из самых больших фабрик по производству елочных украшений находиться во Львове, Теребовле и в Клавдиево.