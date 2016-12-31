Украинские военные передали новогодние поздравления с передовой

Украинские военные, которые в настоящее время находятся на востоке Украины в зоне конфликта, поздравили украинцев с наступающим Новым годом.
Самым главным пожеланием об бойцов стало мирное небо и счастье. При этом украинские защитники пообещали, что обязательно вернутся домой с победой.
"Желаю всем счастья, здоровья и скорейшего окончания войны", - отметил один из силовиков.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян и всех украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым, и призвал украинцев строить свой город и свою страну. В видеоролике, обнародованном на странице Кличко в Ffcebook, он в костюме Деда Мороза посетил Рождественский городок на Михайловской площади, прокатился на колесе обозрения и подарил подарки детям.