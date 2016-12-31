Украинские военные передали новогодние поздравления с передовой

MIGnews.com.ua

Украинские военные, которые в настоящее время находятся на востоке Украины в зоне конфликта, поздравили украинцев с наступающим Новым годом.

Самым главным пожеланием об бойцов стало мирное небо и счастье. При этом украинские защитники пообещали, что обязательно вернутся домой с победой.

"Желаю всем счастья, здоровья и скорейшего окончания войны", - отметил один из силовиков.