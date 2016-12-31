Украинские спасатели переходят на работу в усиленном режиме

MIGnews.com.ua

Украинские спасатели переходят в усиленный режим несения службы. Соответствующее заявление сделали в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС отмечают, что в новогоднюю ночь число вызовов резко увеличивается, поэтому режим работы усилят.

"Безопасность граждан на протяжении новогодних и рождественских праздников круглосуточно будут гарантировать более 7,5 тысяч спасателей и 2 тысячи единиц техники по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Вместе с тем спасатели подчеркнули, что будут уделяться особое внимание обеспечению безопасности в местах с массовым пребыванием людей.