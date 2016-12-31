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Украинские спасатели переходят на работу в усиленном режиме
31.12.2016 10:13

Украинские спасатели переходят на работу в усиленном режиме

Украинские спасатели переходят в усиленный режим несения службы. Соответствующее заявление сделали в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС отмечают, что в новогоднюю ночь число вызовов резко увеличивается, поэтому режим работы усилят.

"Безопасность граждан на протяжении новогодних и рождественских праздников круглосуточно будут гарантировать более 7,5 тысяч спасателей и 2 тысячи единиц техники по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Вместе с тем спасатели подчеркнули, что будут уделяться особое внимание обеспечению безопасности в местах с массовым пребыванием людей.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в новогоднюю ночь и на время новогодних и рождественских праздников в работу наземного общественного транспорта и метрополитена Киева будут внесены изменения.

Теги материала: ГСЧС, Новый год, спасатели, происшествия
Новости СМИ2
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