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В прокуратуре признали вменяемым убийцу патрульных в Днепре
30.12.2016 21:49

В прокуратуре признали вменяемым убийцу патрульных в Днепре

После ряда экспертиз бывший боец батальона "Торнадо" Александр Пугачев, который обвиняется в убийстве двух патрульных полицейских в Днепре, признан вменяемым. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Днепропетровской области.

Специалисты провели несколько экспертиз, после которых был вынесен вердикт о вменяемости Пугачева. Кроме этого сотрудники правоохранительных органов одной из версий произошедшего рассматривают покушение на убийство водителя маршрутки, который пытался остановить злоумышленника.

В прокуратуре сообщили, что планируют передать дело экс-бойца "торнадо" в суд уже в январе будущего года. Сейчас подозреваемому вменяется несколько статей Уголовного кодекса Украины. 

Как сообщал MIGnews.com.ua  ранее, семье полицейской Ольги Макаренко, которая погибла при исполнении служебных обязанностей в Днепре, отказали в положенных льготах

Теги материала: прокуратура, Днепр, убийство, патрульные
Новости СМИ2
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