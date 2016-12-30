В прокуратуре признали вменяемым убийцу патрульных в Днепре

MIGnews.com.ua

После ряда экспертиз бывший боец батальона "Торнадо" Александр Пугачев, который обвиняется в убийстве двух патрульных полицейских в Днепре, признан вменяемым. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Днепропетровской области.

Специалисты провели несколько экспертиз, после которых был вынесен вердикт о вменяемости Пугачева. Кроме этого сотрудники правоохранительных органов одной из версий произошедшего рассматривают покушение на убийство водителя маршрутки, который пытался остановить злоумышленника.

В прокуратуре сообщили, что планируют передать дело экс-бойца "торнадо" в суд уже в январе будущего года. Сейчас подозреваемому вменяется несколько статей Уголовного кодекса Украины.