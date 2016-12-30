В НАБУ рассказали, сколько украденных денег вернули государству за год работы

Национальное антикоррупционное бюро Украины на протяжении 2016 года вернуло в украинский бюджет более 100 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Бюро.
Кроме этого в ведомстве подчеркнули, что деятельность сотрудников НАБУ и САП воспрепятствовала хищению более полумиллиарда гривен.
Также в ведомстве отметили важные шаги, сделанные за год – борьба с коррупцией, запуск электронного декларирования и системы государственных закупок Prozorro, ограничение судейской неприкосновенности.
В НАБУ напомнили, что в этом году было создано территориальное управление Бюро во Львове, а в следующем планируется открытие подобных учреждений в Одессе и Харькове.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Национальное антикоррупционное бюро допросит бывшего депутата от Партии регионов Давида Жванию по вопросу о махинациях, связанных с продажей мест в Верховной Раде.