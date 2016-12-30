В НАБУ рассказали, сколько украденных денег вернули государству за год работы

MIGnews.com.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины на протяжении 2016 года вернуло в украинский бюджет более 100 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Бюро.

Кроме этого в ведомстве подчеркнули, что деятельность сотрудников НАБУ и САП воспрепятствовала хищению более полумиллиарда гривен.

Также в ведомстве отметили важные шаги, сделанные за год – борьба с коррупцией, запуск электронного декларирования и системы государственных закупок Prozorro, ограничение судейской неприкосновенности.

В НАБУ напомнили, что в этом году было создано территориальное управление Бюро во Львове, а в следующем планируется открытие подобных учреждений в Одессе и Харькове.