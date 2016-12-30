Проект "брак за сутки" расширили еще на восемь городов

MIGnews.com.ua

Распоряжение правительства №1068 от 28 декабря распространило проект "брак за сутки" еще в восьми городах. Об этом сообщили Українські новини .

По данным источника, теперь пожениться в течение суток можно в Виннице, Днипре, Луцке, Николаеве, Каменец-Подольске, Ровно, Житомире и Харькове.

Стоит отметить, что согласно этому проекту минимальный срок для регистрации брака с момента подачи заявления сокращен с 30 дней до 1 суток.

Кроме этого, Министерство Юстиции анонсировало, что в 2017 году проект "брак за сутки" распространиться на все регионы Украины.