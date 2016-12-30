ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Общество
Проект "брак за сутки" расширили еще на восемь городов
30.12.2016 18:53

Проект "брак за сутки" расширили еще на восемь городов

Распоряжение правительства №1068 от 28 декабря распространило  проект "брак за сутки" еще в восьми городах. Об этом сообщили Українські новини.

По данным источника, теперь пожениться в течение суток можно в Виннице, Днипре, Луцке, Николаеве, Каменец-Подольске, Ровно, Житомире и Харькове.

Стоит отметить, что согласно этому проекту минимальный срок для регистрации брака с момента подачи заявления сокращен с 30 дней до 1 суток.

Кроме этого, Министерство Юстиции анонсировало, что в 2017 году проект "брак за сутки" распространиться на все регионы Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, победительница "Евровидения-2016" Джамала сообщила о своей помолвке. Женихом известной певицы стал крымский татарин Бекир Сулейманов.

Теги материала: свадьба, невеста, жених, Минюст, брак, Кабинет Министров, распоряжение
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Украинцам упростили процедуру перепланировки жилья
Важное
Украинцам упростили процедуру перепланировки жилья
Эмбер Херд снова подала в суд на Деппа
Важное
Эмбер Херд снова подала в суд на Деппа
Секс-символ украинской полиции: Я нормально живу на $2 тысячи в месяц
Важное
Секс-символ украинской полиции: Я нормально живу на $2 тысячи в месяц
Новая 23-летняя "главный люстратор" отреагировала на шутки о ее назначении
Важное
Новая 23-летняя "главный люстратор" отреагировала на шутки о ее назначении
Правительство изменило порядок индексации соцвыплат и алиментов
Важное
Правительство изменило порядок индексации соцвыплат и алиментов
Кабмин выделил деньги Минздраву: кто сможет получать бесплатные лекарства
Важное
Кабмин выделил деньги Минздраву: кто сможет получать бесплатные лекарства

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как правильно загадать желания в новогоднюю ночь. Советы нумеролога
Эксклюзив  Как правильно загадать желания в новогоднюю ночь. Советы нумеролога
30.12.2016
"Новый год не на Таймс-сквер, а в Выхино": соцсети о выдворении российских дипломатов из США
Эксклюзив  "Новый год не на Таймс-сквер, а в Выхино": соцсети о выдворении российских дипломатов из США
30.12.2016
Охрименко предсказал, что будет с гривной в 2017 году
Эксклюзив  Охрименко предсказал, что будет с гривной в 2017 году  Видеорепортаж
30.12.2016
В Хмельницком полицейские застрелили мужчину, ранившего трех человек
Эксклюзив  В Хмельницком полицейские застрелили мужчину, ранившего трех человек  Видеорепортаж
30.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика