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Минобороны сняло видео о достижениях ВСУ за прошедший год
30.12.2016 18:08

Минобороны сняло видео о достижениях ВСУ за прошедший год  Видеорепортаж

Украинская армия подытожила свои достижения за 2016 год. Об этом сообщил Корреспондент.

Министерство Обороны Украины на своей странице в Facebook опубликовала видео, которое подводит итоги украинского оборонного сектора за уходящий год. Автором ролика, согласно подписи, является Stratcom Ukraine.

Как сообщает источник, в 2016 году в украинской армии служили 250 тысяч военных и это на 1000 тысяч больше чем в 2014.

Стоит отметить, что по состоянию на конец 2016 года украинская армия является одной из самых крупных армий в Европе.

Кроме этого, видео информирует об почти 900 проведенных учениях, 10 из которых международные.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Вооруженные силы Украины могут стать полностью контрактными до 2020 года.

Теги материала: видео, военные учения, учения, армия, украинская армия, достижения, итоги
Новости СМИ2
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