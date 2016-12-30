Минобороны сняло видео о достижениях ВСУ за прошедший год

MIGnews.com.ua

Украинская армия подытожила свои достижения за 2016 год. Об этом сообщил Корреспондент.

Министерство Обороны Украины на своей странице в Facebook опубликовала видео, которое подводит итоги украинского оборонного сектора за уходящий год. Автором ролика, согласно подписи, является Stratcom Ukraine.

Как сообщает источник, в 2016 году в украинской армии служили 250 тысяч военных и это на 1000 тысяч больше чем в 2014.

Стоит отметить, что по состоянию на конец 2016 года украинская армия является одной из самых крупных армий в Европе.

Кроме этого, видео информирует об почти 900 проведенных учениях, 10 из которых международные.