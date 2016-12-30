В Украине могут повысить штрафы за стоянку в местах для инфалидов

MIGnews.com.ua

В пятницу, 30 декабря, Кабинет Министров обратился к Верховной Раде с предложением увеличить штраф за парковку автотранспорта на местах, которые предназначены для инвалидов, на 119%, то есть с 465 до 1 020 гривен.

Об этом сказано в законопроекте №5629, зарегистрированном на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, парковка на местах для инвалидов водителям, которые не имеют подтверждающих документов о наличии у самого водителя или у одного из пассажиров инвалидности (кроме явно выраженных признаков инвалидности), влечет за собой штраф для водителей в размере 60 необлагаемых минимальных доходов граждан в размере до 1 020 гривен.

Как сообщал MIGnews.com.uа, президент Украины Петр Порошенко подписал закон №1728-VIII "О временных особенностях осуществления мер государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности ", принятый Верховной Радой 3 ноября 2016 года, сообщает на пресс-служба главы государства.

Этот закон устанавливает до 31 декабря 2017 года мораторий на проведение органами госконтроля плановых мер осуществления госнадзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.