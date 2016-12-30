Директора ОПЗ уволили, а завод прекратил работу

MIGnews.com.ua

В пятницу, 30 декабря, Одесский припортовый завод остановил свою работу. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте предприятия.

В компании пояснили остановку работы высокой ценой на газ, который поставляет на предприятие НАК "Нафтогаз". Представители считают, что названная цена на топливо не сопоставима с ценой уже изготовленной продукции, поставляемой на международный рынок.

При этом в "Нафтогазе" отказались поставлять на ОПЗ газ до момента полного погашения задолженности.

"В настоящее время АО "ОПЗ", по согласованию с Фондом государственного имущества Украины, ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде целостного комплекса на длительный период", - говорится в сообщении.

Кроме этого в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку появилось сообщение о том, что руководитель предприятия Валерий Горбатко уволен с занимаемой должности. Такое решение было принято наблюдательным советом предприятия по просьбе самого экс-главы. Пока исполнять его обязанности будет заместитель Сергей Назаренко.

Пока идет поиск желающих арендовать завод некоторые структуры предприятия переведены на двухдневный график работы, что выльется в уменьшение заработной платы работникам.