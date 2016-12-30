На станциях метро Киева установят банкоматы

MIGnews.com.ua

В следующем году в столичном метро появится более 50 новых банкоматов. Об этом в Facebook сообщил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности Леонид Антоненко.

"Вчера наконец объявили конкурс на право разместить более 50 банкоматов в сети метрополитена. Стартовая сумма за всю сеть - 270 тыс. грн в месяц плюс НДС. При изучении спроса заявки о желании принять участие в конкурсе поступили от двух банков и трех финансовых компаний. О дате проведения конкурса будет объявлено отдельно в газете "Крещатик". Любой банк или финансовое учреждение имеют право присоединиться к участию в конкурсе, как только станет известна его дата", - написал Антоненко.

Ко всему Антоненко отметил, что столичная власть планирует заняться проблемой платежных терминалов в метрополитене. Так, 160 из них расположены в подземке незаконно. Места для размещения платежных терминалов будут выставлены на арендный конкурс течение 2017 года.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Антимонопольный комитет Украины выписал национализированному ПАО "ПриватБанк" штраф в размере 82 тысяч гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

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