Путин не захотел поздравлять с Новым годом Порошенко и Обаму

MIGnews.com.ua

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем новогоднем поздравлении не упомянул главу украинского государства Петра Порошенко. Об этом свидетельствует опубликованное на официальном сайте Кремля поздравление российского президента.

Путин поздравил с наступающими праздниками Нового года и Рождества Христова 32 глав государств и международных организаций. В частности, поздравления были адресованы президентам Франции Франсуа Олланду, Турции Реджепу Эрдогану, Беларуси Александру Лукашенко, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Российский лидер также пожелал всего хорошего новоизбранному президенту США Дональду Трампу, но ничего не сказал в адрес Барака Обамы.

Стоит отметить, что в поздравлении президента РФ отсутствуют также и так называемые главы "Донецкой и Луганской народных республик" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.