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В Монако умер создатель "Киндер-сюприза" и "Нутеллы"
30.12.2016 16:50

В Монако умер создатель "Киндер-сюприза" и "Нутеллы"

Создатель Kinder Surprise, Tic Tac и Nutella скончался на 89 году жизни. Об этом сообщил Republic.

В пятницу, 30 декабря, в Монако умер Микеле Ферреро - владелец итальянской группы Ferrero, создавший шоколадные яйца Kinder Surprise, пасту Nutella, конфеты Ferrero Rocher и драже Tic Tac.

По данным источника, Микеле Ферреро прожил долгую и насыщенную жизнь. В 1949 году он начал работать в компании своего отца Пьетро, а потом стал самым богатым человеком Италии.

Стоит отметить, что на данный момент исполнительным директором Ferrero является сын Микеле Фереро - Джованни.

Кроме этого, состояние семьи Ферреро занимает 30-е место в списке миллиардеров.

Как сообщал MIGnews.com.ua, американские ученые вычислили смертельную дозу конфет.

Теги материала: сладости, миллиардер, конфеты, капитал, смерть, создатель
Новости СМИ2
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