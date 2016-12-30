В Монако умер создатель "Киндер-сюприза" и "Нутеллы"

MIGnews.com.ua

Создатель Kinder Surprise, Tic Tac и Nutella скончался на 89 году жизни. Об этом сообщил Republic .

В пятницу, 30 декабря, в Монако умер Микеле Ферреро - владелец итальянской группы Ferrero, создавший шоколадные яйца Kinder Surprise, пасту Nutella, конфеты Ferrero Rocher и драже Tic Tac.

По данным источника, Микеле Ферреро прожил долгую и насыщенную жизнь. В 1949 году он начал работать в компании своего отца Пьетро, а потом стал самым богатым человеком Италии.

Стоит отметить, что на данный момент исполнительным директором Ferrero является сын Микеле Фереро - Джованни.

Кроме этого, состояние семьи Ферреро занимает 30-е место в списке миллиардеров.