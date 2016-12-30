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Киевсовет не успел отменить продажу алкоголя в ночное время до Нового года
30.12.2016 16:23

Киевсовет не успел отменить продажу алкоголя в ночное время до Нового года

Запрет на продажу алкоголя в Киеве в ночное время с 31 на 1 декабря с 23:00 до 10:00 остается в силе. Информация об отмене данного ограничения отсутствует на сайте Киевского городского совета. 

Помимо этого также отмечается, что все столичные рестораны и бары на праздники будут работать в стандартном режиме.

Стоит отметить, что с 12 октября текущего года в столице вступил в силу запрет на ночную продажу алкоголя во всех без исключения торговых точках.

Сверх того, продолжаются разбирательства о признании данного запрета незаконным и, скорее всего, что он в будущем будет отменен. Ранее "Страна" сообщала, что антимонопольный комитет признал незаконным запрет ночной продажи алкоголя в Киеве. При этом АМКУ обязал Киевсовет отменить такое решение.

Согласно информации КГГА с 3 декабря в Украине подорожал алкоголь: водка за 70 гривен и виски за 750.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, премьер-министр Украины заявил, что в КГГА не собираются отменять решение запретить продажу алкоголя ночью.

Он утверждает, что алкоголя в МАФах не должно быть. То, что было принято решение запретить продажу алкоголя в ночное время уже дает свой положительный эффект по динамике преступности в Киеве. Это можно увидеть по тому, что все крупные сети согласились с этим и выполняют решение Киевсовета. Это позиция руководства города и это наш диалог с бизнесом, что в ночное время не должно быть алкоголя. 

Теги материала: Петр Порошенко, КГГА, алкоголь, запрет, продажа, Владимир Гройсман, мэр, Кличко
Новости СМИ2
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