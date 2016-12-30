Порошенко одобрил запрет ввоза книг из России в Украину

MIGnews.com.ua

В пятницу, 30 декабря, президентом Украины Петром Порошенко был подписан закон, согласно которому доступ на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания будет ограничен. Об этом свидетельствует статус закона на сайте Верховной Рады.

Стоит отметить, что, Рада приняла этот закон 8 декабря. Он предусматривает разрешительный принцип для книг российского происхождения. Это не будет касаться русскоязычных книг, изданных в Украине (за исключением оккупированных территорий).

Необходимо уточнить также, что разрешения на ввоз будет выдавать общественный совет.

Закон предусматривает, что после его принятия количество книг, которые будут разрешены для ввоза будет ограничен 10 экземплярами на человека.

Документом запрещается использовать печатные средства массовой информации и издательской продукции, которая призывает к захвату власти и насильственному изменению территориальной целостности; пропагандирует войну и насилие; разжигает расовую, национальную и религиозную вражду; пропагандирует коммунистический и нацистский режимы, а также органы власти государства-агрессора.

Во время обсуждения документа вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что закон будет действовать временно - пока не будут нормализованы отношения с Россией.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в пятницу, 30 декабря, президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому повышается акциз: на спирт этиловый на 20%, на пиво на 12%, на слабоалкогольную продукцию - 12%.

Законом повышается акциз на спирт этиловый на 20% с нынешних 105,8 гривен/литр до 126,96 гривен/литр, на пиво на 12% - с 2,48 гривен/литр до 2,78 гривен/литр, на слабоалкогольную продукцию - на 12%.