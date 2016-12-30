Порошенко разрешил повысить цены на алкоголь и табак

MIGnews.com.ua

В пятницу, 30 декабря, президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому повышается акциз: на спирт этиловый на 20%, на пиво на 12%, на слабоалкогольную продукцию - 12%. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта (№5132) на сайте Верховной Рады.

Стоит отметить, что данный закон предусматривает повышение цен на алкогольные, а также табачные изделия.

Законом повышается акциз на спирт этиловый на 20% с нынешних 105,8 гривен/литр до 126,96 гривен/литр, на пиво на 12% - с 2,48 гривен/литр до 2,78 гривен/литр, на слабоалкогольную продукцию - на 12%.

Согласно закону также предусмотрено повышение с 2017 года размера специфической составляющей акциза на табачные изделия на 40%, адвалорная составляющая остается на уровне 12%.

Согласно закону, также снижены ставки ренты на добычу нефти с 45% и 21% (в зависимости от глубины залежей) до 29% и 14% соответственно. Также был утвержден порядок распределения бюджетной дотации для сельхозпроизводителей, который вводится вместо специального режима НДС.