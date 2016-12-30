Гройсман: В 2017 году стипендии гарантированы 40-45% студентов

MIGnews.com.ua

Право на получение академической стипендии в 2017 году гарантировано получат не менее 40-45% студентов. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, вопрос о стипендиях подняли студенты КПИ. Во исполнение обещания была организована встреча представителей студенчества с министром соцполитики и представителями Министерства науки и образования.

"Во время обсуждения стороны предварительно договорились зафиксировать на уровне постановления Кабинета министров Украины процент студентов, которые будут иметь право на получение академической стипендии: не менее 40-45%", - сообщил Гройсман.

По мнению главы правительства, система стипендий должна поддерживать качество знаний и мотивировать студентов к успехам в учебе. "Уже с февраля 2017 года академические стипендии будут выплачиваться в новых размерах. Минимальная академическая стипендия будет составлять 1100 грн, для отдельных специальностей - 1400 грн, для отличников - 1600 грн, для отличников отдельных специальностей - 2360 грн", - написал Гройсман.

Премьер напомнил, что с 1 января будут по-новому выплачиваться социальные стипендии. "Их размер для абсолютного большинства студентов - 1000 грн, для студентов-сирот и студентов, лишенных родительской опеки - 2000 грн. При этом в вузах 1-2 уровней аккредитации минимальный размер соцстипендии составит 750 грн в месяц", - отметил он.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Кабинет министров утвердил выплату академических стипендий студентам высших учебных заведений на основании рейтинга.