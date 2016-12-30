ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Общество
Гройсман: В 2017 году стипендии гарантированы 40-45% студентов
30.12.2016 13:04

Гройсман: В 2017 году стипендии гарантированы 40-45% студентов

Право на получение академической стипендии в 2017 году гарантировано получат не менее 40-45% студентов. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, вопрос о стипендиях подняли студенты КПИ. Во исполнение обещания была организована встреча представителей студенчества с министром соцполитики и представителями Министерства науки и образования.

"Во время обсуждения стороны предварительно договорились зафиксировать на уровне постановления Кабинета министров Украины процент студентов, которые будут иметь право на получение академической стипендии: не менее 40-45%", - сообщил Гройсман.

По мнению главы правительства, система стипендий должна поддерживать качество знаний и мотивировать студентов к успехам в учебе. "Уже с февраля 2017 года академические стипендии будут выплачиваться в новых размерах. Минимальная академическая стипендия будет составлять 1100 грн, для отдельных специальностей - 1400 грн, для отличников - 1600 грн, для отличников отдельных специальностей - 2360 грн", - написал Гройсман.

Премьер напомнил, что с 1 января будут по-новому выплачиваться социальные стипендии. "Их размер для абсолютного большинства студентов - 1000 грн, для студентов-сирот и студентов, лишенных родительской опеки - 2000 грн. При этом в вузах 1-2 уровней аккредитации минимальный размер соцстипендии составит 750 грн в месяц", - отметил он.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Кабинет министров утвердил выплату академических стипендий студентам высших учебных заведений на основании рейтинга

Теги материала: студенты, стипендии, Владимир Гройсман
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Студентам на заметку: Кабмин утвердил выплату академических стипендий
Важное
Студентам на заметку: Кабмин утвердил выплату академических стипендий
Украинские студенты борются с российской пропагандой
Важное
Украинские студенты борются с российской пропагандой
Гройсман рассказал, куда обращаться с жалобами на высокие коммунальные счета
Важное
Гройсман рассказал, куда обращаться с жалобами на высокие коммунальные счета
Состоялся первый этап конкурса "Авиатор 2017" от Фонда Бориса Колесникова
Важное
Состоялся первый этап конкурса "Авиатор 2017" от Фонда Бориса Колесникова  Видеорепортаж
Розенко рассказал, сколько украинцев получат повышенную пенсию
Важное
Розенко рассказал, сколько украинцев получат повышенную пенсию
Начало зимы предвещает рост пенсий и минимальных зарплат
Важное
Начало зимы предвещает рост пенсий и минимальных зарплат

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

"Новый год не на Таймс-сквер, а в Выхино": соцсети о выдворении российских дипломатов из США
Эксклюзив  "Новый год не на Таймс-сквер, а в Выхино": соцсети о выдворении российских дипломатов из США
30.12.2016
Охрименко предсказал, что будет с гривной в 2017 году
Эксклюзив  Охрименко предсказал, что будет с гривной в 2017 году  Видеорепортаж
30.12.2016
В Хмельницком полицейские застрелили мужчину, ранившего трех человек
Эксклюзив  В Хмельницком полицейские застрелили мужчину, ранившего трех человек  Видеорепортаж
30.12.2016
Тандит рассказал подробности передачи боевикам 15 осужденных
Эксклюзив  Тандит рассказал подробности передачи боевикам 15 осужденных  Видеорепортаж
30.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика