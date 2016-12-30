В канун Нового года в Украине объявили штормовое предупреждение

MIGnews.com.ua

Спасатели сегодня, 30 декабря, объявили штормовое предупреждение. Об этом идет речь в пресс-службе ГСЧП .

"В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях порывы ветра до 17-22 м/с, в Одесской области ночью и утром местами 25-28 м/с", - отмечают спасатели.

По словам спасателей, в акватории Черного моря северный ветер усилится до 25-30 м/с, а высота волн достигнет 40-50 дм. На Азовском море порывы ветра составят 19-24 м/с, а высота волн - 15-25 дм.

В ГосЧП просят граждан придерживаться элементарных правил безопасности во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередачи, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - идет речь в сообщении.

Также на сегодня прогнозируют высокий уровень лавинной опасности в Карпатах.

"В горах Львовской области, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительный (III) уровень лавинной опасности", - говорят в ГСЧП.

Туристам советуют принять во внимание прогнозы при планировании путешествий.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 29 декабря, в ГосЧП объяили штормовое предупреждение на юге Украины.