Кличко нацепил бороду и поздравил украинцев с Новым годом

MIGnews.com.ua

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян и всех украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым.

Праздничный видеоролик он выложил на своей странице в Facebook.

В видеоролике Виталий Кличко в костюме Деда Мороза посетил Рождественский городок на Михайловской площади, прокатился на колесе обозрения, дарил подарки детям и фотографировался со всеми желающими. Также в видеоролике мэра засиял огоньками пряничный городок, который специально для съемок изготовили киевские мастера-кондитеры.

"Новогодняя сказка и Рождественское чудо... Их ожидают все - и дети, и взрослые. Что может быть лучше атмосферы предвкушения праздника? На самом деле, чудеса мы создаем сами - надо верить в это! И строить свой город, свою страну. Не бояться искренних эмоций и дарить радость близким и людям вокруг. Ведь каждый из нас - волшебник. Я с детства был уверен - нет ничего невозможного. И я верю в это сегодня!” - отметил Кличко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что через три года очередей в детские сады не будет. Об этом он заявил во время открытия дошкольного учебного заведения №791 в Киеве при участии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Также Кличко заявил, что в столице около 11 тыс. детей стоят в очереди, чтобы записаться в детский садик.