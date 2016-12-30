Нацполиция Киевской области получила нового начальника

MIGnews.com.ua

Начальником полиции Киевской области официально назначили Дмитрия Ценова. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, передает УНН.

В четверг, 29 декабря, на расширенном межведомственном совещании временно исполняющий обязанности председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян объявил приказ о назначении руководителем полиции столичного региона Ценова.

В свою очередь, полковник Нацполиции торжественно поздравил новоназначенного руководителя и подчеркнул, что правоохранительная система Киевской области уже прошла часть реформ, а еще львиная доля ждет в следующем 2017 году, именно под профессиональным руководством практика.

Основной задачей подразделений полиции остается профилактика преступности на улицах и раскрытие совершенных преступлений.

Полковник полиции Ценов поблагодарил присутствующих за доверие и отметил, что знает проблемы каждого работника полиции области и только совместными усилиями можно выполнить все поставленные задачи.

По окончании торжественной части руководители структурных и территориальных подразделений полиции столичной области обсудили вопросы обеспечения общественного порядка во время проведения новогодних и рождественских праздников.

Как сообщал MIGnews.com.uа, летом 2017 года на трассах Украины появится новая дорожная полиция , которая полностью заменит ГАИ на дорогах за городом.

"Дорожники" будут следить за соблюдением ПДД на трассах международного и национального значения, а в случае необходимости даже задерживать преступников.