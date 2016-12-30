Нацполиция Киевской области получила нового начальника

Начальником полиции Киевской области официально назначили Дмитрия Ценова. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, передает УНН.
В четверг, 29 декабря, на расширенном межведомственном совещании временно исполняющий обязанности председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян объявил приказ о назначении руководителем полиции столичного региона Ценова.
В свою очередь, полковник Нацполиции торжественно поздравил новоназначенного руководителя и подчеркнул, что правоохранительная система Киевской области уже прошла часть реформ, а еще львиная доля ждет в следующем 2017 году, именно под профессиональным руководством практика.
Основной задачей подразделений полиции остается профилактика преступности на улицах и раскрытие совершенных преступлений.
Полковник полиции Ценов поблагодарил присутствующих за доверие и отметил, что знает проблемы каждого работника полиции области и только совместными усилиями можно выполнить все поставленные задачи.
По окончании торжественной части руководители структурных и территориальных подразделений полиции столичной области обсудили вопросы обеспечения общественного порядка во время проведения новогодних и рождественских праздников.
Как сообщал MIGnews.com.uа, летом 2017 года на трассах Украины появится новая дорожная полиция, которая полностью заменит ГАИ на дорогах за городом.
"Дорожники" будут следить за соблюдением ПДД на трассах международного и национального значения, а в случае необходимости даже задерживать преступников.