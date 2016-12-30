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Укроборонпром похвастался достижениями: самолет, беспилотники, минометы
30.12.2016 10:00

Укроборонпром похвастался достижениями: самолет, беспилотники, минометы

Государственный концерн "Укроборонпром" отчитался о результатах работы за 2016 год: приоритетом работы специалистов ГК стали новейшие разработки, которые отвечают потребностям ведения современной войны и уже доказали конкурентоспособность отечественного ОПК, сообщает пресс-служба концерна.

Среди главных инноваций - новейший транспортный самолет Ан-132, беспилотники "Горлица" и "Фантом", боевые модули "Тайпан", "Дуплет" и "Кастет", цифровая система управления огнем "Охотник", минометы и много другого вооружения, разработанного "в кооперации с западными партнерами".

По образцу американского агентства передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) в рамках инновационного развития Укроборонпром создал специальную платформу, которая объединит разработчиков, стартапы, инвестиционные фонды и военных.

Так, Укроборонпром уже получил от Национальной академии наук Украины 200 научных разработок, 23 из них воплощают в жизнь на предприятиях-участниках концерна. Кроме того, первичную экспертизу проходит 491 научная разработка от высших учебных заведений Украины.

В то же время, за 9 месяцев текущего года Укроборонпром передал силовым структурам Украины 6209 единиц вооружения и военной техники, в т.ч. 1362 единицы новой и модернизированной техники, 1389 единиц отремонтированной и 3458 единиц ЗИП, узлов и агрегатов.

"В 2014 году Концерн занимался оперативным ремонтом военной техники не только на заводах, но и силами выездных бригад непосредственно в зону АТО. В течение 2015 г. состоялась переориентация на производство и увеличилась доля модернизированной продукции для украинской армии. В этом году ВСУ получают все больше именно нового вооружения и военной техники, производимых на заводах Укроборонпрома", - заявляют в ведомстве.

Как сообщал MIGnews.com.uа, согласно докладу Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Украина вошла в топ-10 крупнейших экспортеров вооружений

Теги материала: Укроборонпром, отчет, разработки
Новости СМИ2
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