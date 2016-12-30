ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Общество
На новогодние праздники в Украине запустили 41 дополнительный поезд
30.12.2016 08:53

На новогодние праздники в Украине запустили 41 дополнительный поезд

На период новогодних и рождественских праздников государственный перевозчик "Укрзализныця" выделил ряд дополнительных поездов. Таким образом, 41 единица дополнительных поездов будут курсировать в популярных направлениях по 233 рейсам.

"В частности, уже в продаже билеты на поезд № 295 Киев – Ужгород на 30 декабря и на 31 декабря из Ужгорода до Хмельницкого.

Помимо этого, также стала доступной продажа билетов на дополнительный скоростной поезд Интерсити+ № 745/746 Дарница–Львов–Дарница на 31 декабря", - отмечают на официальном сайте "Укрзализныци".

В общем сейчас на период с 22 декабря по 10 января назначены такие дополнительные поезда:

  • № 191/192 Киев – Львов, отправление из Киева 29, 30, 31 декабря, 2, 6, 8, 9, 10 января, обратно 29, 30 декабря и 1, 2, 7, 8, 9, 10 января.
  • № 243/244 Киев – Львов, из Киева и из Львова 29, 30, 31 декабря, 8, 9 января.
  • № 252 Львов – Киев, на 29, 30 декабря.
  • № 197/198 Киев – Ковель, отправление из Киева 30, 31 декабря, 6, 8, 9 января, из Ковеля 30 декабря, 1, 7, 8, 9 января.
  • № 207 Киев – Ужгород, отправление из Киева 23-30 декабря, 1-10 января, обратно 24-31 декабря, 2-11 января.
  • № 239 Киев – Ужгород, из Киева 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9 января, обратно из Ужгорода 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января.
  • № 295 Киев – Ужгород, Ужгород – Хмельницкий отправится в рейс 31 декабря.
  • № 249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы, из Киева 28, 30 декабря, 12, 3, 4, 5,7, 8, 9 января, обратно 29, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 января.
  • № 219/220 Киев – Черновцы, из Киева и Черновцов 29 декабря. № 245 Ужгород – Киев, из Ужгорода 30 декабря.
  • № 217/218 Киев – Ворохта, из Киева отправление 22-30 декабря, 1-9 января, обратно из Ворохты 23-29 декабря, 2-10 января.
  • № 151/152 Киев – Хмельницкий, отправление из Киева и Хмельницкого 31 декабря.
  • № 202 Хмельницкий – Киев отправится в рейс 2 января.
  • № 274 Каменец-Подольский – Киев на 31 декабря. № 182/504 Киев – Новоалексеевка, из Киева 30, 31 декабря, из Новоалексеевки до Днепра 31 декабря.
  • № 796/795 Киев – Сумы, отправление из Киева и Сум 30, 31 декабря, 8,9 января.
  • № 162/298 Николаев – Киев из Николаева 27, 29 декабря, 3, 9 января, из Киева 28, 30 декабря, 4, 10 января.
  • № 206/205 Николаев – Киев, отправление из Киева 24, 25, 29, 30 декабря, 9 января, обратно 24, 25, 29, 30, 31 декабря, 9 января.
  • № 223/224 Киев – Одесса, отправление из Киева 30, 31 декабря, 9 января, из Одессы – 30 декабря, 9 января.
  • № 175/176 Киев – Кривой Рог, отправление из Киева и Кривого Рога 29, 30, 31 декабря, 9 января.
  • № 180/179 Киев – Днепр, отправление из Киева 29, 30, 31 декабря, 2, 8, 9 января, обратно из Днепра 29, 30 декабря, 1, 2, 8, 9 января.
  • № 184 Киев – Мариуполь, отправление из Киева 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 8, 10 января, из Мариуполя 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 3, 5, 7, 9, 11 января.
  • № 228 Одесса – Львов, из Одессы 23-30 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 января, из Львова 24-31 декабря, 2-6, 8, 9 января.
  • № 242/241 Одесса – Ужгород, из Одессы 24, 26, 28, 29, 30 декабря, 3, 5, 7, 9 января, обратно из Ужгорода 25, 27, 29, 31 декабря, 4, 6, 8, 10 января.
  • № 258/248 Одесса-Львов, отправление из Одессы 2, 4, 6, 8 января. Со Львова 3, 5, 7, 9 января. № 266 Черновцы-Одесса, 31 декабря из Черновцов.
  • № 270/269 Одесса – Харьков, отправление из Одессы 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 5, 7, 9 января, обратно из Харькова 23, 25, 27, 29, 31 декабря и 3, 6, 8, 10 января.
  • № 231 Днепр – Ивано-Франковск, с Днепра 23-30 декабря, 1-11 января, обратно 24-31 декабря, 2-11 января.
  • № 212 Запорожье – Днепр – Львов, из Запорожье 23, 25, 27, 29 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, обратно из Львова 24, 26, 28, 30 декабря, 3, 5, 7, 9, 11 января.
  • № 275/276 Днепр – Львов, из Днепра 29 декабря, 1, 3, 4, 5, 7, 9 января, обратно из Львова 2, 4, 6, 8, 10 января.
  • № 278 Кривой Рог – Днепр – Львов, из Кривого Рога 28 декабря, 2 января, обратно 3 января № 279/280 Днепр – Львов, 31 декабря в обоих направлениях.
  • № 235 Харьков – Ужгород из Харькова 23, 26, 29 декабря, 1, 4, 7, 10 января, обратно 24, 27, 30 декабря, 2, 5, 8, 11 января.
  • № 63/64 Харьков – Львов, из Харькова 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 1 – 11 января, обратно 27-31 декабря, 2 – 11 января.
  • № 151/152 Львов – Ивано-Франковск, в обоих направлениях 30, 31 декабря, 9 января; № 173 Львов – Ужгород, в обоих направлениях 29, 30 декабря.
  • № 248/258 Львов – Одесса, из Львова 29 декабря, обратно 30 декабря. № 728/727 Киев – Харьков, в обоих направлениях 23, 25, 29, 30 декабря, 2, 6, 9 января.
  • № 745/746 Дарница-Львов, в обоих направлениях 31 декабря. № 751/752 Киев – Львов, в обоих направлениях 29, 30 декабря.
  • № 258/248 Одесса – Львов, из Одессы 2, 4, 6, 8 января и обратно из Львова 3, 5, 7, 9 января.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, тарифный комитет Министерства инфраструктуры поддержал повышение тарифов на железнодорожные перевозки в 2017 году.

Теги материала: Укрзализныця, поезда, пассажиры, перевозки, цены, билеты, рейсы, направление
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В ноябре увеличилась средняя зарплата украинцев
Важное
В ноябре увеличилась средняя зарплата украинцев
Продюсер Евровидения назвал проект финансово убыточным для Украины
Важное
Продюсер Евровидения назвал проект финансово убыточным для Украины
Аваков попросил японцев о скидке на Mitsubishi для украинской полиции
Важное
Аваков попросил японцев о скидке на Mitsubishi для украинской полиции
"Укрзализныця" в Новый год заменит проводников на Дедов Морозов и Снегурочек
Важное
"Укрзализныця" в Новый год заменит проводников на Дедов Морозов и Снегурочек
Санта Клуаус встретил пассажиров первого рейса Киев-Перемышль
Важное
Санта Клуаус встретил пассажиров первого рейса Киев-Перемышль
Украина может запустить Интерсити+ до Парижа
Важное
Украина может запустить Интерсити+ до Парижа

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Наливайченко считает, что из переговоров по пленным нужно исключить политиков
Эксклюзив  Наливайченко считает, что из переговоров по пленным нужно исключить политиков  Видеорепортаж
29.12.2016
Мураев: В следующем году больше всех пострадают пенсионеры
Эксклюзив  Мураев: В следующем году больше всех пострадают пенсионеры  Видеорепортаж
29.12.2016
Мураев: За повышение зарплат расплатится каждый украинец
Эксклюзив  Мураев: За повышение зарплат расплатится каждый украинец  Видеорепортаж
29.12.2016
Крамаренко: Единый социальный взнос для предпринимателей опустошит казну
Эксклюзив  Крамаренко: Единый социальный взнос для предпринимателей опустошит казну
29.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика