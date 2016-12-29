Путин разрешил применение силы, спецсредств и оружия к заключенным

MIGnews.com.ua

Законодательство Российской Федерации официально разрешило применять к заключенным физическую силу и огнестрельное оружие. Об этом сообщил УНИАН .

21 декабря 2016 года в Государственной думе приняли "закон садистов" и после одобрения Совета Федерации, этот закон подписал президент РФ Владимир Путин.

"Сотрудники уголовно-исполнительной системы вправе применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие на территориях учреждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов, прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования, на охраняемых объектах уголовно-исполнительной системы, при исполнении обязанностей по конвоированию и в иных случаях, установленных настоящим законом", - говорится в тексте документа.

Кроме этого, в первоначальной версии законопроект должен был разрешить сотрудникам ФСИН применять силу в случае любого нарушения режима содержания, но против этого выступили правозащитники, и из окончательной редакции документа ее убрали.

Стоит отметить,что для наказания заключенных нужны весомые доказательства его вины, желательно видеодоказательства.