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Госмиграции: В Украине за год восемь россиян получили статус беженца
29.12.2016 17:22

Госмиграции: В Украине за год восемь россиян получили статус беженца

В текущем году восемь граждан Российской Федерации получили в Украине статус беженца. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины, пишет Радио Свобода.

По полученным данным, с начала 2016 года к украинским властям обратились за защитой 69 россиян. Восьми людям предоставили статус беженца, еще десять - получили дополнительную защиту.

Также сообщается, что в этом году 1 704 гражданина России получили украинское гражданство по территориальному происхождению. В то же время 104 россиянам предоставили гражданство Украины президентскими указами.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 13 декабря, с просьбой предоставить статус беженца к украинским пограничникам обратился один из известных российских блогеров. Мужчина прибыл без загранпаспорта, что делало невозможным его пропуск в Украину.

Теги материала: Государственная миграционная служба, Россия, Украина, гражданство
Новости СМИ2
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