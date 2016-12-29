Госмиграции: В Украине за год восемь россиян получили статус беженца

В текущем году восемь граждан Российской Федерации получили в Украине статус беженца. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины, пишет Радио Свобода.
По полученным данным, с начала 2016 года к украинским властям обратились за защитой 69 россиян. Восьми людям предоставили статус беженца, еще десять - получили дополнительную защиту.
Также сообщается, что в этом году 1 704 гражданина России получили украинское гражданство по территориальному происхождению. В то же время 104 россиянам предоставили гражданство Украины президентскими указами.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 13 декабря, с просьбой предоставить статус беженца к украинским пограничникам обратился один из известных российских блогеров. Мужчина прибыл без загранпаспорта, что делало невозможным его пропуск в Украину.