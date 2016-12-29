Названы самые опасные трассы в Украине

MIGnews.com.ua

С начала года в Украине произошло около 140 тысяч ДТП и примерно в каждом шестом ДТП есть пострадавшие. Об этом сообщает Страна.ua .

А самыми опасными трассами в Украине признаны Киев - Чоп (553 ДТП), Киев - Одесса (236 ДТП) и Киев - Харьков - Довжанский (218).

Кроме того, на дорогах Украины приблизительно каждые четыре минуты происходит одно ДТП. Наибольшее их количество зафиксировано в столице - почти 39 тысяч аварий. Более 10 тысяч ДТП произошло в этом году в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

Самыми распространенными причинами возникновения ДТП в 2016 году это нарушение скоростного режима, правил маневрирования и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.