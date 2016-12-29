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Названы самые опасные трассы в Украине
29.12.2016 16:32

Названы самые опасные трассы в Украине

С начала года в Украине произошло около 140 тысяч ДТП и примерно в каждом шестом ДТП есть пострадавшие. Об этом сообщает Страна.ua.

А самыми опасными трассами в Украине признаны Киев - Чоп (553 ДТП), Киев - Одесса (236 ДТП) и Киев - Харьков - Довжанский (218).

Кроме того, на дорогах Украины приблизительно каждые четыре минуты происходит одно  ДТП. Наибольшее их количество зафиксировано в столице - почти 39 тысяч аварий. Более 10 тысяч ДТП произошло в этом году в  Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

Самыми распространенными причинами возникновения ДТП в 2016 году это  нарушение скоростного режима,  правил маневрирования и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в ночь на 27 декабря нетрезвый работник прокуратуры устроил в Киеве резонансное ДТП, а потом вышел из автомобиля и сказал, что не был за рулем.

Теги материала: ДТП, дорога, трасса, опасность, Киев, скорость
Новости СМИ2
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