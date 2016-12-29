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Курьерская служба доставила "казаку" Козицыну подозрение в Россию
29.12.2016 15:13

Курьерская служба доставила "казаку" Козицыну подозрение в Россию

Один из главарей "Всевеликого войска Донского" Николай Козицын получил уведомление о подозрении. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

По данным Матиоса, Козицин получил уведомление собственноручно: "27 декабря 2016 года сообщение о подозрении с помощью международной курьерской службы ("Даймэкс") было доставлено на территорию Российской Федерации по месту жительства Козицына и вручено ему лично".

Военный прокурор подчеркнул, что Николай Козицын является одним из организаторов разбойных нападений на волонтеров, журналистов, священнослужителей и местных жителей. Также под его руководством злоумышленники издевались над людьми, устраивали пытки и другое жестокое обращение с пленными.

Стоит отметить, что в настоящее время готовится ходатайство о предоставлении разрешения на задержание Николая Козицына и доставку в суд.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Служба безопасности Украины задержала в зоне проведения антитеррористической операции двух террористов.

Теги материала: Матиос, Донбасс, боевики, подозрение, Козицын
Новости СМИ2
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