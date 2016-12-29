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В Нацтелерадио рассказали, когда предоставят "1+1" бланк лицензии
29.12.2016 14:55

В Нацтелерадио рассказали, когда предоставят "1+1" бланк лицензии

Телеканал "1+1" получит бланк лицензии в течение 10 дней. Такое заявление сделали в пресс-службе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

По полученным данным, бланк предоставят не позднее 6 января 2017 года. Вместе с тем в Нацтелерадио подчеркнули, что в соответствии с законом "О телевидении и радиовещании" бланк лицензии с продленным сроком действия предоставляют лицензиату не раньше последнего рабочего дня срока действия предыдущей лицензии (в этом случае 29 декабря, - ред.).

При этом было отмечено, что бланки выдают не позже чем в 10-ти дневный срок после оплаты телерадиокомпанией суммы лицензионного сбора. Также в Нацсовете заявили, что телеканал произвел оплату 26 декабря.

"Резюмируя - студия "1+1" должна получить бланк лицензии не позже 6 января 2017 года", - подчеркнули в регуляторе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко", экс-член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Григорий Шверк сообщил, что задержка с продлением лицензии на вещание телеканалу "1+1" обусловлена техническими причинами.

 

Теги материала: Нацсовет по телерадиовещанию, телеканал, лицензия
Новости СМИ2
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