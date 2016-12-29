Стало известно, когда Нацсовет продлит лицензию телеканалу "1+1"

MIGnews.com.ua

Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко", экс-член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Григорий Шверк сообщил, что задержка с продлением лицензии на вещание телеканалу "1+1" обусловлена техническими причинами.

Об этом он заявил в эфире NewsOne.

"Если говорить юридически, то 15 декабря Нацсовет принял решение о продлении лицензии телеканалу "1+1". Это факт. Лицензию продлили до даты отказа от аналогового телевидения и перехода на цифровое. Так делают со всеми", - проинформировал он.

Также Шверк рассказал о дальнейшем развитии последствий.

"Теперь они должны получить счет по оплате лицензионного сбора, оплатить его и получить подписанный бланк лицензии", - отметил нардеп.

При этом он назвал срок получения каналом лицензии.

"Бывали случаи, когда лицензию получали и через несколько месяцев после принятия решения о продлении... Да, может быть, все проходит не так быстро, как хотелось бы. Считаю, что до конца текущего или в начале января они получат лицензию", - подытожил Шверк.

Как сообщал MIGnews.com.uа, руководство телеканала 1+1 заявило о попытке лишить телеканал лицензии. 29 декабря заканчивается срок лицензии на аналоговое вещание канала. По словам коллектива 1+1, из различных источников поступает информация о том, что Администрация президента пытается повлиять на принятие решений Национальным советом и передать контроль над каналом в другие руки.

Сотрудники телеканала "1+1" написали открытое обращение к президенту Украины Петру Порошенко , председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию и премьер-министру Владимиру Гройсману.