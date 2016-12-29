"Отобрали лицензию и передали ее Шустеру": соцсети о проблемах телеканала "1+1"

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на заявление сотрудников телеканала "1+1" о том, что со сторны властей на них производится давление - лицензию на вещание Нацсовет по телевидению и радиовещанию не продлевает, а на самом канале вскоре может произойти рейдерский захват. MIGnews.com.ua собрал самые интересные, по нашему мнению, публикации.

Политэксперт Евгений Магда скептически отнесся к заявлению канала: "Если власть дарит медиа такой повод, она не думает. К сожалению. Но если в письме дают такую цитату: "Журналисты канала не раз становились свидетелями попыток взять под контроль редакционную политику канала", то и зрителей держат за дураков. Давайте будем точнее в формулировках: не свидетели, а соучастники".

"У "1+1" отобрали лицензию и передали ее Шустеру", - вспоминает скандал вокруг возможного прекращения трансляция канала 3s.tv Савика Шустера журналист Антон Комаров.

"Я не диктатор. Просто у меня такое выражение лица". Пиночет", - иронизирует журналист Сергей Иванов.

Журналист Богдан Кутепов не воспринял все всерьез: "Цирк. "Слуга народа" Зеленский просит Порошенко вмешаться в дела Нацсовета и защитить канал Коломойского".

"Приват", "1+1" - а мне казалось, что диабетикам нельзя так много сладкого есть?", - вспоминает о недуге президента дипломат Богдан Яременко.

Как ранее сообщал MIGnews.com.ua, с 1 января 2017 года исчезнет еще один телеканал - UBR. Лицензия телеканала будет сдана профильной Нацкомиссии, продажа не планируется.