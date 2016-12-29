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В США полицейский добился разрешения носить тюрбан и бороду на службе
29.12.2016 11:03

В США полицейский добился разрешения носить тюрбан и бороду на службе

В полиции Нью-Йорка сотрудникам, которые придерживаются определенных религиозных взглядов, разрешили носить тюрбаны и бороды. Об этом сообщает TJournal.

Ранее один из полицейских подал петицию в федеральное руководство, потому что правила запрещали ему надевать тюрбан на службу.

Новшества коснутся полицейских из Вашингтона и округов Риверсайд и Колумбия в штате Калифорния. Ранее на такой шаг пошла и армия США в качестве религиозного исключения.

Теперь полицейские и военные могут носить тюрбан со значком и бороду и усы.

Комиссия по вопросу равных возможностей занятости (EEOC) рассмотрела вопрос после того, как к ней обратился комиссар Джеймс П. О'Нил. Он и другие члены Ассоциации офицеров-сикхов пришли на заседание в тюрбанах. По его словам, данное решение обеспечит сотрудникам полиции равные условия работы и одинаковые возможности.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Криштиану Роналду разжег религиозный скандал своим фото, на котором он поставил ногу на статую Будды. Из-за своего поступка футболист "Реал Мадрид" потерял многих фанатов. 

Теги материала: США, религия, полиция, армия
Новости СМИ2
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