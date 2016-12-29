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Спасатели объявили штормовое предупреждение на юге Украины
29.12.2016 10:14

Спасатели объявили штормовое предупреждение на юге Украины

В южных регионах Украины сегодня, 29 декабря, объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщается Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По прогнозам Укргидрометцентра, 29 декабря днем в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/с. Днем 29 декабря на акватории Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-27 м/с, высота волн 40-50 дм", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают жителей Юга придерживаться элементарных правил безопасности во время пребывания на улице, а именно не ходить под развесистыми деревьями, держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, так как порывы ветра могут привести к их повреждению.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на Шотландию обрушились два урагана "Барбара" и "Конор", что привело к нарушению движения транспорта и подачи электричества.

Теги материала: Украина, штормовое предупреждение, спасатели
Новости СМИ2
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