В Украине исчезнет еще один телеканал

MIGnews.com.ua

Выпускающий редактор телеканала Сергей Шинкарь заявил, что с 1 января 2017 года телеканал UBR (Украинский бизнес ресурс) прекращает вещание. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Под елочку - новость, закрыли UBR, сиротиношку...", - написал он.

Помимо этого, в комментарии к своему сообщению Шинкарь также уточнил, что из эфира UBR исчезнет уже 1 января 2017 года. По его словам, Лицензия телеканала будет сдана профильной Нацкомиссии, продажа не планируется.

"Да, полностью канал. С первого января 2017 в эфире просто "матрас", - написал он.

Стоит отметить, что кканал UBR (Украинский бизнес ресурс) входит в медиахолдинг Вести Украина, который связывают с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко. В конце прошлого года холдинг закрыл еженедельный журнал Вести. Репортер. А осенью этого года Радио Вести сообщало, что ищет покупателя на принадлежащие станции частоты Перец ФМ.

Как сообщал MIGnews.com.uа, сотрудники телеканала "1+1" написали открытое обращение к Президенту Украины Петру Порошенко, председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию и премьер-министру Владимиру Гройсману.

Руководство телеканала 1+1 заявило о попытке лишить телеканал лицензии. 29 декабря заканчивается срок лицензии на аналоговое вещание канала. По словам коллектива 1+1, из различных источников поступает информация о том, что Администрация президента пытается повлиять на принятие решений Национальным советом и передать контроль над каналом в другие руки.