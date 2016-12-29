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Украинцев ждет "осовременивание": в Кабмине рассказали о будущих пенсионных реформах
29.12.2016 08:19

Украинцев ждет "осовременивание": в Кабмине рассказали о будущих пенсионных реформах

Министр социальной политики Андрей Рева уверяет, что пенсионный фонд в Украине вскоре рухнет, если сидеть сложа руки, передает Сегодня.

Пенсии должны финансироваться за счет налога единого социального взноса, который платят работающие украинцы. Однако этих средств катастрофически не хватает. В этом году дефицит ПФ составил 145 миллиардов гривен – его пришлось покрывать из бюджета страны. В следующем году на эти цели выделят уже 156,2 миллиарда.

Чтобы "спасти" ситуацию, в Кабинете министров планируют провести масштабную пенсионную реформу.

Еще несколько месяцев назад министр социальной политики Андрей Рева озвучил предложение увеличить пенсионный возраст, например, до 65 лет для тех украинцев, которые имеют небольшой рабочий стаж.

"Если человек не имеет страхового стажа, нужно ему выходить в 60 лет или ему можно до 65 увеличить срок? Почему он должен иметь такие же условия выхода на пенсию, как и те, кто честно вкалывает?", – отметил чиновник.

Несколько дней назад, на встрече с представителями Всемирного банка, Андрей Рева пояснил: идея состоит в том, чтобы внедрить дифференцированное время выхода на пенсию. Пенсионный возраст будет зависеть от того, сколько лет выплачивались взносы в ПФ.

Так, украинцам, которые большую часть жизнь работали без официального оформления, придется "дорабатывать" стаж уже после 60 лет, не получая при этом пенсию.

В Пенсионном фонде, на данный момент чиновники рассматривают возможность обязать платить налог в ПФ всех работающих украинцев без исключений.

Рева также заявил, что в следующем году помимо индексации пенсий на 10,1%, которая предусмотрена в бюджете-2017, украинцев ждет "осовременивание".

Пенсии планируют повысить в среднем на 300 гривен пяти миллионам украинцев, уточнил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Детально рассказать не могу, потому что решение еще не принято. Но что такое осовременивание пенсий? Это и есть, по сути, решение той основной проблемы, когда пенсия новоназначенная намного выше пенсии старых пенсионеров. Осовременивание предусматривает подводить "старые пенсии" к новым. Каким образом это получится сделать – сразу или поэтапно – этот вопрос еще обсуждается".

Ко всему отмечается, что пенсии вырастут не для всех. Так, индексация не коснется пенсионеров, которые получают больше минимальной пенсии (на данный момент 1247 гривен) и при этом продолжают работать. Кроме того, для тех, кто получает 1300 гривен, и украинцам с пенсиями в 5000 гривен, индексация на 10,1% означает прибавку примерно в 125 гривен (10,1% от минимальной пенсии).

После пенсионной реформы, как заявил премьер Владимир Гройсман, в Украине планируют создать "справедливую систему".

"Мы работаем над созданием справедливой системы пенсий в стране. Следующий наш шаг будет посвящен наведению порядка в пенсионной системе. Мы предложим украинскому обществу новую систему, которая даст возможность получить людям справедливую пенсию", – заверил Владимир Гройсман.

Как сообщал MIGnews.com.ua, правительство Украины разработало план своих действий до 2020 года, который базируется на пяти основных приоритетах.

Теги материала: пенсии, Украина, бабушка, дедушка, Пенсионный фонд, деньги, пенсионный возраст
Новости СМИ2
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