В Украину из Ливии вернулись двое арестованных моряков

Министерство иностранных дел Украины сообщила об освобождении из плена двух украинских моряков, членов экипажа судна, которое в марте текущего года арестовали в Ливии по подозрению в контрабанде нефтепродуктов.
Согласно сообщению, обнародованному на странице департамента консульской службы МИД Украины в Facebook, моряки вернулись на родину сегодня, 28 декабря.
При этом в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что это произошло благодаря комплексным мерам МИД и посольства Украины в Тунисской Республике.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Ливии арестовали экипаж судна Captain Khayyam, в состав которого входили граждане Украины. Моряки находились под стражей в одном из ливийских пенитенциарных заведений. МИД Украины сразу же удалось освободить одну украинку, входящую в состав экипажа судна.