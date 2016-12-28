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В Украину из Ливии вернулись двое арестованных моряков
28.12.2016 21:13

В Украину из Ливии вернулись двое арестованных моряков

Министерство иностранных дел Украины сообщила об освобождении из плена двух украинских моряков, членов экипажа судна, которое в марте текущего года арестовали в Ливии по подозрению в контрабанде нефтепродуктов.

Согласно сообщению, обнародованному на странице департамента консульской службы МИД Украины в Facebook, моряки вернулись на родину сегодня, 28 декабря.

При этом в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что это произошло благодаря комплексным мерам МИД и посольства Украины в Тунисской Республике. 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Ливии арестовали экипаж судна Captain Khayyam, в состав которого входили граждане Украины. Моряки находились под стражей в одном из ливийских пенитенциарных заведений. МИД Украины сразу же удалось освободить одну украинку, входящую в состав экипажа судна.

Теги материала: МИД, Ливия, моряки, освобождение
Новости СМИ2
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