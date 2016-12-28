В Украину из Ливии вернулись двое арестованных моряков

MIGnews.com.ua

Министерство иностранных дел Украины сообщила об освобождении из плена двух украинских моряков, членов экипажа судна, которое в марте текущего года арестовали в Ливии по подозрению в контрабанде нефтепродуктов.

Согласно сообщению, обнародованному на странице департамента консульской службы МИД Украины в Facebook, моряки вернулись на родину сегодня, 28 декабря.

При этом в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что это произошло благодаря комплексным мерам МИД и посольства Украины в Тунисской Республике.