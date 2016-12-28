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Скандальный Charlie Hebdo высмеял крушение российского Ту-154
28.12.2016 20:32

Скандальный Charlie Hebdo высмеял крушение российского Ту-154

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный своими карикатурами, в новом номере показал крушение российского самолета Ту-154 в Черном море.

На первой карикатуре можно увидеть падение воздушного судна, из салона которого доносится протяжной звук "а". При этом на рисунке можно увидеть надпись "Репертуар хоров красной армии расширяется".

Кроме того, на второй карикатуре также изображено падение самолета, однако уже с другой надписью - "Плохие новости... Путина внутри не было".

Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 25 декабря, самолет министерства обороны Российской Федерации Ту-154, направлявшийся в Сирию, пропал с радаров вскоре после вылета из аэропорта Адлера.

По состоянию на 12:00 среды, 28 декабря, спасатели обнаружили 15 тел погибших в результате крушения Ту-154 в акватории Черного моря. Спустя несколько часов были найдены еще три тела.

Теги материала: Charlie Hebdo, карикатура, крушение, самолет, Россия
Новости СМИ2
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