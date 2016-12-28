Скандальный Charlie Hebdo высмеял крушение российского Ту-154

MIGnews.com.ua

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный своими карикатурами, в новом номере показал крушение российского самолета Ту-154 в Черном море.

На первой карикатуре можно увидеть падение воздушного судна, из салона которого доносится протяжной звук "а". При этом на рисунке можно увидеть надпись "Репертуар хоров красной армии расширяется".

Кроме того, на второй карикатуре также изображено падение самолета, однако уже с другой надписью - "Плохие новости... Путина внутри не было".

Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 25 декабря, самолет министерства обороны Российской Федерации Ту-154, направлявшийся в Сирию, пропал с радаров вскоре после вылета из аэропорта Адлера.