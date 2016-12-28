Украинская армия до 2020 года станет полностью контрактной

MIGnews.com.ua

Вооруженные силы Украины могут стать полностью контрактными до 2020 года. Такое заявление сделал председатель подкомитета №5 Комитета реформ Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Сергей Кропивченко.

По словам представителя главного украинского оборонного ведомства, на контрактную службу нужно набрать 250 тысяч человек (по нормам мирного времени, - ред.). В этом контексте Кропивченко отметил: "К 2020 году у нас есть перспектива перейти на 100% армию по контракту".

Также представитель Минобороны рассказал, что в текущем году контракт с ВСУ подписали больше мужчин, чем за последние 15 лет.

"На сегодняшний день в ВСУ приняты более 67 тысяч на военную службу по контракту. В том числе, более 7,5 тысяч офицеров. Это больше, чем за последние 15 лет", - подчеркнул Кропивченко.