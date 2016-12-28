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В ноябре увеличилась средняя зарплата украинцев
28.12.2016 18:40

В ноябре увеличилась средняя зарплата украинцев

Средняя заработная плата в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма, г. Севастополя и части зоны антитеррористической операции) выросла в ноябре текущего года и составила 5 тысяч 406 гривен, что на 1% больше, чем в октябре 2016 году.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

Стоит отметить, что в октябре 2016 г. средняя зарплата украинцев составляла 5 тысяч 350 гривен. Таким образом, за месяц зарплата увеличилась на 56 гривен.

По сравнению с ноябрем 2015 г. средняя зарплата выросла на 20%. Реальная заработная плата в ноябре 2016 г. по сравнению с октябрем уменьшилась на 0,7%, относительно ноября 2015 г. - выросла на 8,4%.

Как сообщается, самая высокая средняя заработная плата традиционно зафиксирована у работников авиационной отрасли - в среднем 25 тысяч 617 гривен на одного работника.

На втором месте идут финансисты и страховые агенты - 10 тысяч 384 грн. Работники информационной и телекоммуникационной отраслей получили в среднем 10 тысяч 225 гривен. У технарей и ученых - 8 тысяч 94 гривен.

Средняя зарплата в сельском хозяйстве составляет 4 тысяч 193 гривен, в промышленности - 6 тысяч 206 гривен.

Самая низкая оплата труда у работников почты и курьеров - 3 тысяч 42 гривен. По регионам самая большая средняя зарплата традиционно в Киеве - 9 тыс. 8 грн, на втором месте Донецкая область - 6 тысяч 106 гривен.

Самая низкая средняя зарплата в Тернопольской, Черниговской и Житомирской областях - 3 тысяч 955 гривен, 4 тысяч 151 гривен и 4 тысяч 153 гривен соответственно.

Как сообщил MIGnews.com.ua, в Украине принят новый закон, согласно которому предпринимателей будут штрафовать в размере до 320 тысяч гривен за неоформление трудовых договоров с работниками и выплату зарплат "в конверте". 

Теги материала: Украина, зарплата, ноябрь, деньги, цены, Госстат
Новости СМИ2
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