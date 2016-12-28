ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Общество
Сатирик Райкин успешно перенес операцию на ногу
28.12.2016 17:23

Сатирик Райкин успешно перенес операцию на ногу

Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин, получивший травму во время гастролей в Тобольске Тюменской области, успешно перенес операцию в местной больнице. Это стало известно 27 декабря. Об этом сообщил директор Тобольского драматического театра Евгений Пономарев, передает ТАСС.

"Константин Райкин получил травму во время гастролей в Тобольске. Он поскользнулся на ступеньках и повредил ногу, его сразу госпитализировали и провели все необходимые медицинские манипуляции", - проинформировал он.

Несмотря на полученную травму, Райкин все-таки выступил перед зрителями.

"Но все московские спектакли в январе отменены", - отметил Пономарев. 

В пресс-службе администрации Тобольска сообщили о том, что после операции Райкин продолжает хромать.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, СБУ запретило российскому реперу L'One въезжать в Украину на протяжении трех лет. Также в СБУ заявили, что никто не имеет права нелегально посещать украинский Крым, оккупированный Россией.

Теги материала: Россия, комик, травма
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В оккупированном Крыму назначили нового "прокурора"
Важное
В оккупированном Крыму назначили нового "прокурора"
Жители Москвы услышат поздравление Путина в новогоднюю ночь даже в метро
Важное
Жители Москвы услышат поздравление Путина в новогоднюю ночь даже в метро
"Русиано" и "Денег нет, но вы держитесь" вошли в топ-10 мемов в 2016-м по версии Google
Важное
"Русиано" и "Денег нет, но вы держитесь" вошли в топ-10 мемов в 2016-м по версии Google
СБУ запретила российскому рэперу L'One въезд в Украину
Важное
СБУ запретила российскому рэперу L'One въезд в Украину  Фоторепортаж
Продюсер Евровидения назвал проект финансово убыточным для Украины
Важное
Продюсер Евровидения назвал проект финансово убыточным для Украины
Запуск российской ракеты "Протон" сорвался из-за мусора
Важное
Запуск российской ракеты "Протон" сорвался из-за мусора

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Расшифровка пророчества Ротшильдов на 2017 год
Эксклюзив  Расшифровка пророчества Ротшильдов на 2017 год
28.12.2016
Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
Эксклюзив  Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
27.12.2016
Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
Эксклюзив  Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
27.12.2016
Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев
Эксклюзив  Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев  Видеорепортаж
27.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика