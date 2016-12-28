Сатирик Райкин успешно перенес операцию на ногу

MIGnews.com.ua

Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин, получивший травму во время гастролей в Тобольске Тюменской области, успешно перенес операцию в местной больнице. Это стало известно 27 декабря. Об этом сообщил директор Тобольского драматического театра Евгений Пономарев, передает ТАСС .

"Константин Райкин получил травму во время гастролей в Тобольске. Он поскользнулся на ступеньках и повредил ногу, его сразу госпитализировали и провели все необходимые медицинские манипуляции", - проинформировал он.

Несмотря на полученную травму, Райкин все-таки выступил перед зрителями.

"Но все московские спектакли в январе отменены", - отметил Пономарев.

В пресс-службе администрации Тобольска сообщили о том, что после операции Райкин продолжает хромать.

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