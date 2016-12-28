ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Общество
Отныне украинских предпринимателей будут штрафовать за зарплаты "в конвертах"
28.12.2016 17:17

Отныне украинских предпринимателей будут штрафовать за зарплаты "в конвертах"

В Украине принято новый закон, согласно которому предпринимателей будут штрафовать в размере до 320 тысяч гривен за неоформление трудовых договоров с работниками и выплата зарплат "в конверте". 

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 27 декабря, подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которым среди прочего предусматривается введение штрафа за выплату зарплат "в конверте" в размере 100 минимальных заработных плат, передает УНИАН.

Отныне согласно закону, предприниматели должны будут уплатить штраф в размере до трех минимальных зарплат во всех случаях недопущения инспекторов к проверке, кроме случая, когда темой проверки является неоформление трудовых договоров с работниками и выплата зарплат "в конверте".

Предприниматели будут оштрафованы в размере 100 минимальных зарплат (с 1 января 2017 года это 320 тысяч гривень) в случае недопущения государственного инспектора труда к проверке, если она осуществляется с целью выявления работников с неоформленными трудовыми договорами, выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса (выплата зарплаты "в конверте").

Стоит также отметить, что законом предусматривается и уплата физлицами-предпринимателями, которые являются плательщиками единого налога первой группы, единого социального взноса (ЕСВ) в размере не менее половины минимального ЕСВ, даже в том случае, если предприниматель не ведет хозяйственную деятельность и не получает прибыль.

Как сообщил MIGnews.com.ua, в Украине с 1 января 2017 года вторая и третья категории физических лиц-предпринимателей будут обязаны оплачивать единый социальный взнос, даже если у них нет прибыли. Речь об этом идет в законе, который во вторник, 27 декабря, подписал президент Петр Порошенко.

Согласно документу, сумма взноса для данных групп предпринимателей составит 704 гривны. 

Теги материала: Петр Порошенко, закон, штрафы, зарплаты, предприниматели
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Украине проходят рейды по отлову "елочных" браконьеров
Важное
В Украине проходят рейды по отлову "елочных" браконьеров
Порошенко поздравил христиан с Рождеством и пожелал всем мира
Важное
Порошенко поздравил христиан с Рождеством и пожелал всем мира  Видеорепортаж
"Антонов" представил новый транспортный самолет Ан-132
Важное
"Антонов" представил новый транспортный самолет Ан-132  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Населенному пункту в зоне АТО хотят присвоить американское название
Важное
Населенному пункту в зоне АТО хотят присвоить американское название
Эйфелеву башню закрыли из-за митинга
Важное
Эйфелеву башню закрыли из-за митинга
За 18 дней Кличко заработал 15,5 тыс. грн
Важное
За 18 дней Кличко заработал 15,5 тыс. грн

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Расшифровка пророчества Ротшильдов на 2017 год
Эксклюзив  Расшифровка пророчества Ротшильдов на 2017 год
28.12.2016
Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
Эксклюзив  Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
27.12.2016
Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
Эксклюзив  Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
27.12.2016
Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев
Эксклюзив  Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев  Видеорепортаж
27.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика