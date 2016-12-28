Отныне украинских предпринимателей будут штрафовать за зарплаты "в конвертах"

MIGnews.com.ua

В Украине принято новый закон, согласно которому предпринимателей будут штрафовать в размере до 320 тысяч гривен за неоформление трудовых договоров с работниками и выплата зарплат "в конверте".

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 27 декабря, подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которым среди прочего предусматривается введение штрафа за выплату зарплат "в конверте" в размере 100 минимальных заработных плат, передает УНИАН.

Отныне согласно закону, предприниматели должны будут уплатить штраф в размере до трех минимальных зарплат во всех случаях недопущения инспекторов к проверке, кроме случая, когда темой проверки является неоформление трудовых договоров с работниками и выплата зарплат "в конверте".

Предприниматели будут оштрафованы в размере 100 минимальных зарплат (с 1 января 2017 года это 320 тысяч гривень) в случае недопущения государственного инспектора труда к проверке, если она осуществляется с целью выявления работников с неоформленными трудовыми договорами, выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса (выплата зарплаты "в конверте").

Стоит также отметить, что законом предусматривается и уплата физлицами-предпринимателями, которые являются плательщиками единого налога первой группы, единого социального взноса (ЕСВ) в размере не менее половины минимального ЕСВ, даже в том случае, если предприниматель не ведет хозяйственную деятельность и не получает прибыль.

Как сообщил MIGnews.com.ua, в Украине с 1 января 2017 года вторая и третья категории физических лиц-предпринимателей будут обязаны оплачивать единый социальный взнос, даже если у них нет прибыли. Речь об этом идет в законе, который во вторник, 27 декабря, подписал президент Петр Порошенко.

Согласно документу, сумма взноса для данных групп предпринимателей составит 704 гривны.