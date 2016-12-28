В "Укрзализныце" рассказали, сколько комплектов постельного белья было куплено за 2016 год

MIGnews.com.ua

За 2016 год "Укрзализныця" приобрела 199,8 тыс. комплектов постельного белья. Об этом сообщают пресс-служба КП "Укрзализныци".

В декабре в пассажирское депо и вагонные участки направили почти 23 тыс. из купленных комплектов.

Также в ведомстве отметили, что новые комплекты направляют в поезда международного и внутреннего соединения, в первую очередь фирмовые поезда повышенного комфорта, которые входят в категории "Ночной экспресс" и "Ночной скоростной".

Кроме того, новые комплекты постелей используются для дополнительных поездов.

С начала 2016 года новым постельным бельем обеспечили 76 поездов "Укрзализныци".

"Чистоту белья обеспечивают девять стирально-гладильных комплексов, находящихся в Киеве, Львове, Харькове, Ковеле, Черновцах, Одессе, Николаеве, Запорожье и Днепре. Общая максимальная мощность этих комплексов - 130 тонн, или свыше 100 тыс. комплектов за сутки", - заявили в "Укрзализныце".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, "Укрзализныця" собирается повысить цены на железнодорожные перевозки в 2017 году. Повышение тарифов коснется как пассажирских, так и грузовых перевозок.