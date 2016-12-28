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Украинцам упростили процедуру перепланировки жилья
28.12.2016 16:41

Украинцам упростили процедуру перепланировки жилья

Украинцам больше не придется получать разрешение на переоборудование и перепланировку жилья. Речь об этом идет в принятом сегодня, 28 декабря, правительственном постановлении.

Согласно документу, владельцы жилья или съемщики общежитий впредь имеют право без разрешения производить перепланировку жилья. Однако вмешательство в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования трогать запрещено.

В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства такие меры считают значительным упрощением.

"Отныне владельцам жилья или съемщикам общежитий, по согласованию с владельцем, при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования, не нужно получать разрешительных документов", - говорится в сообщении.

В свою очередь вице-премьер-министр Геннадий Зубко подчеркнул, что после завершения ремонта введение объекта в эксплуатацию также не требуется.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Кабинет министров Украины во время заседания в среду, 28 декабря, принял решение выделить Фонду гарантирования вкладов физических лиц кредит в размере 7,941 миллиардов гривен.

Теги материала: Кабинет Министров, жилье, ремонт, разрешение
Новости СМИ2
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