ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Общество
В оккупированном Крыму назначили нового "прокурора"
28.12.2016 16:25

В оккупированном Крыму назначили нового "прокурора"

Новым "прокурором" оккупированного Крыма стал Олег Камшилов, который ранее занимал должность первого заместителя прокурора Москвы. Об этом сообщает Интерфакс.

Так называемый "Государственный совет" аннексированного полуострова сегодня, 28 декабря, утвердил назначение Камшилова "прокурором" Крыма. Кандидатуру экс-первого заместителя прокурора Москвы выдвинул  генпрокурор России Юрий Чайка.

До того, как стать первым заместителем прокурора столицы РФ,  Камшилов работал в прокуратуре Омской области и Красноярского края. Когда он занимал должность первого заместителя прокурора Москвы, он руководил надзором за соблюдение федерального законодательства и взаимодействие с органами власти Москвы.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Ровенской области назначили нового реководителя ГУ Нацполиции. Эту должность теперь занимает Валерий Присяжнюк.

Теги материала: Россия, Крым, прокурор, назначение
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [21] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Жители Москвы услышат поздравление Путина в новогоднюю ночь даже в метро
Важное
Жители Москвы услышат поздравление Путина в новогоднюю ночь даже в метро
С наступлением Нового года в Крыму начнут отключать свет
Важное
С наступлением Нового года в Крыму начнут отключать свет
"Русиано" и "Денег нет, но вы держитесь" вошли в топ-10 мемов в 2016-м по версии Google
Важное
"Русиано" и "Денег нет, но вы держитесь" вошли в топ-10 мемов в 2016-м по версии Google
СБУ запретила российскому рэперу L'One въезд в Украину
Важное
СБУ запретила российскому рэперу L'One въезд в Украину  Фоторепортаж
В Ровенской области назначили нового руководителя Нацполиции
Важное
В Ровенской области назначили нового руководителя Нацполиции  Видеорепортаж
Продюсер Евровидения назвал проект финансово убыточным для Украины
Важное
Продюсер Евровидения назвал проект финансово убыточным для Украины

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Расшифровка пророчества Ротшильдов на 2017 год
Эксклюзив  Расшифровка пророчества Ротшильдов на 2017 год
28.12.2016
Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
Эксклюзив  Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
27.12.2016
Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
Эксклюзив  Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
27.12.2016
Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев
Эксклюзив  Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев  Видеорепортаж
27.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика