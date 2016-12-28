В оккупированном Крыму назначили нового "прокурора"

MIGnews.com.ua

Новым "прокурором" оккупированного Крыма стал Олег Камшилов, который ранее занимал должность первого заместителя прокурора Москвы. Об этом сообщает Интерфакс .

Так называемый "Государственный совет" аннексированного полуострова сегодня, 28 декабря, утвердил назначение Камшилова "прокурором" Крыма. Кандидатуру экс-первого заместителя прокурора Москвы выдвинул генпрокурор России Юрий Чайка.

До того, как стать первым заместителем прокурора столицы РФ, Камшилов работал в прокуратуре Омской области и Красноярского края. Когда он занимал должность первого заместителя прокурора Москвы, он руководил надзором за соблюдение федерального законодательства и взаимодействие с органами власти Москвы.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Ровенской области назначили нового реководителя ГУ Нацполиции. Эту должность теперь занимает Валерий Присяжнюк.