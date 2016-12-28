В оккупированном Крыму назначили нового "прокурора"

Новым "прокурором" оккупированного Крыма стал Олег Камшилов, который ранее занимал должность первого заместителя прокурора Москвы. Об этом сообщает Интерфакс.
Так называемый "Государственный совет" аннексированного полуострова сегодня, 28 декабря, утвердил назначение Камшилова "прокурором" Крыма. Кандидатуру экс-первого заместителя прокурора Москвы выдвинул генпрокурор России Юрий Чайка.
До того, как стать первым заместителем прокурора столицы РФ, Камшилов работал в прокуратуре Омской области и Красноярского края. Когда он занимал должность первого заместителя прокурора Москвы, он руководил надзором за соблюдение федерального законодательства и взаимодействие с органами власти Москвы.
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