Жители Москвы услышат поздравление Путина в новогоднюю ночь даже в метро

Жители Москвы смогут услышать слова поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина в Новогоднюю ночь не только по телевизору, но и в вагонах метро.
Об этом проинформировал кремлевский журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.
"Для тех, кто не успел доехать: в вагонах и на станциях московского метро запустят прямую аудиотрансляцию новогоднего поздравления президента", - сообщил Смирнов.
Пользователи соцсетей высмеяли решение транслировать новогоднюю речь Путина еще и в метро.
Так, world news Mustang написал:
"В общественных туалетах также будет трансляция?", а пользователь Александр Колесников гневно отреагировал: "Уборщиков побольше оставьте, метро будут убирать от речи".
"В свою очередь возмутился и читатель под ником Bravo: "Теперь и в метро мозги е*ть будет..?"
Напомним, пресс-секретарь Путина ранее заявил, что президент в Новогоднюю ночь будет, "как и все", смотреть свое обращение.
Кстати в пресс-службе президента РФ рассказал и о предпочтениях Путина в новогодних яствах. "Путин весьма скромен в пищевых предпочтениях, предпочитает скромную и здоровую еду", - отметил Песков.
"Страна" опубликованы фото, как журналисты готовились к пресс-конференции Путина.
Как сообщал MIGnews.com.uа, факт признания Дорогомиловским судом Москвы Революции Достоинства государственным переворотом не несет для Украины никаких юридических последствий. Такое заявление в программе "Итоги дня" сделала первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова.