Жители Москвы услышат поздравление Путина в новогоднюю ночь даже в метро

MIGnews.com.ua

Жители Москвы смогут услышать слова поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина в Новогоднюю ночь не только по телевизору, но и в вагонах метро.

Об этом проинформировал кремлевский журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

"Для тех, кто не успел доехать: в вагонах и на станциях московского метро запустят прямую аудиотрансляцию новогоднего поздравления президента", - сообщил Смирнов.

Пользователи соцсетей высмеяли решение транслировать новогоднюю речь Путина еще и в метро.

Так, world news Mustang написал:

"В общественных туалетах также будет трансляция?", а пользователь Александр Колесников гневно отреагировал: "Уборщиков побольше оставьте, метро будут убирать от речи".

"В свою очередь возмутился и читатель под ником Bravo: "Теперь и в метро мозги е*ть будет..?"

Напомним, пресс-секретарь Путина ранее заявил, что президент в Новогоднюю ночь будет, "как и все", смотреть свое обращение.

Кстати в пресс-службе президента РФ рассказал и о предпочтениях Путина в новогодних яствах. "Путин весьма скромен в пищевых предпочтениях, предпочитает скромную и здоровую еду", - отметил Песков.

"Страна" опубликованы фото, как журналисты готовились к пресс-конференции Путина.