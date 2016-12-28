Синоптики пообещали украинцам снег

MIGnews.com.ua

Синоптики прогнозируют небольшой снег на всей территории Украины завтра, 29 декабря. Только ночью на Юге и днем на Востоке не ожидается существенных осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр .

Ожидается северный и северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура в ночное время суток ожидается 1°-6° мороза, а в дневное - 0-4° мороза. В южных областях - от 1° мороза до 3° тепла. В Карпатах ночью ожидается от 2° до 6° мороза, а днем - от 1° до 3° мороза.

Жителям столицы обещают небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный, с порывами в 5-10 м/с. Температура ночью - 2°-4°ниже ноля, а днем 0°-2° мороза.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, эксперты дали несколько советов, как пережить резкие перепады температуры. Внезапное потепление может создать у организма стресс.