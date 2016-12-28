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Студентам на заметку: Кабмин утвердил выплату академических стипендий
28.12.2016 14:44

Студентам на заметку: Кабмин утвердил выплату академических стипендий

Выплата академических стипендий на основании рейтинга студентам высших учебных заведений утверждена Кабинетом министров.

Так, с 2017 года размер минимальной стипендии составит 1100 грн, а повышенной - 1600 грн.

Такое решение правительство приняло на заседании в среду, 28 декабря, с условием дальнейшей доработки с заинтересованными ведомствами, передает Интерфакс-Украина.

Также размеры стипендий будут повышены для отдельных важных специальностей: учителя математики, информатики, естественных наук, некоторых инженерных специальностей (горное и нефтегазовое дело) - 1400 грн, а повышенная - 2360 грн.

По словам первого заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца, основой для формирования рейтинга будет успеваемость студентов, однако другие факторы также будут приниматься во внимание.

Также он отметил, что в дальнейшем в данную систему можно будет ввести принцип позитивной дискриминации в отношении студентов с инвалидностью.

"Это необходимо, чтобы давать им дополнительные баллы для занятия более высоких мест в рейтинге и увеличить их шансы на получение академических стипендий", - подчеркнул Ковтунец.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, согласно принятому госбюджету-2017, расходы на подготовку кадров в ВУЗах увеличены на 167 млн грн.

Теги материала: стипендия, Кабмин, студент, студенты
Новости СМИ2
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