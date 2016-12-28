На улицах Киева можно найти холодильники с бесплатной едой

MIGnews.com.ua

В столице Украины инициаторы фудшеринга установили на улицах холодильники и просят желающих оставлять там еду для нуждающихся. Об этом сообщила Українська правда .

В Киеве запустили новую инициативу - фудшеринг. Первые пять холодильников #godobro команда разместила на улицах столицы около недели назад. Один из них находился на Спасской, 13. Но вскоре он исчез. Вскоре аналогичная судьба ожидала еще один пункт.

Поэтому точный адрес холодильников инициаторы #godobro не называют, потому что волнуются, что у местных властей могут возникнуть вопросы по поводу разрешений, и пункты демонтируют.

Стоит отметить, что на данный момент исправно работают только три пункта.