С наступлением Нового года в Крыму начнут отключать свет

MIGnews.com.ua

Жителей аннексированного полуострова Крым уже предупредили о плановых отключениях электроэнергии в январе, пишет Крым.Реалии.

В "Крымэнерго" заявляют, что специалисты будут вести плановый ремонт оборудования. "В различных районах Крыма, в разные дни в промежутке с 8:00 до 17:00 возможны отключения света согласно утвержденным графикам", - информируют в пресс-службе предприятия.

Накануне в "Крымэнерго" сообщили о дефиците электроэнергии на полуострове в связи с похолоданиями.

Как сообщал MIGnews.com.uа, народный депутат Рефат Чубаров заявил, что четыре государства бывшего СССР (Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан) почти готовы признать, что Крым - не территория Украины.