"Русиано" и "Денег нет, но вы держитесь" вошли в топ-10 мемов в 2016-м по версии Google

MIGnews.com.ua

Дмитрий Медведев стал автором двух мемов, вошедших в российский топ-10 за 2016 год по версии сервиса Google Trends. Об этом сообщил УНИАН .

По данным источника, фраза "Денег нет, но вы держитесь" занимает вторую строчку списка. Эти слова Медведев произнес во время встречи с пенсионерами в оккупированном Крыму в мае 2016 года. На вопрос об индексации пенсий глава российского правительства сказал: "Просто денег нет сейчас. Найдем деньги - сделаем индексацию. Вы держитесь здесь! Вам всего доброго и хорошего настроения".

А седьмую строчку ТОП -10 мемов занимает второй мем авторства Дмитрия Медведева - "Русиано".

Стоит отметить, что именно на заседании Евразийского межправительственного совета премьер-министр России предложил переименовать кофе "американо" в "русиано".

Кроме этого первое место в лучшей десятке мемов этого года по версии Google Trends заняло слово "патимейкер", а замыкает рейтинг - "мое увожение".