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"Русиано" и "Денег нет, но вы держитесь" вошли в топ-10 мемов в 2016-м по версии Google
28.12.2016 10:28

"Русиано" и "Денег нет, но вы держитесь" вошли в топ-10 мемов в 2016-м по версии Google

Дмитрий Медведев стал автором двух мемов, вошедших в российский топ-10 за 2016 год по версии сервиса Google Trends. Об этом сообщил УНИАН.

По данным источника, фраза "Денег нет, но вы держитесь" занимает вторую строчку списка. Эти слова Медведев произнес во время встречи с пенсионерами в оккупированном Крыму в мае 2016 года. На вопрос об индексации пенсий глава российского правительства сказал: "Просто денег нет сейчас. Найдем деньги - сделаем индексацию. Вы держитесь здесь! Вам всего доброго и хорошего настроения".

А седьмую строчку ТОП -10 мемов занимает второй мем авторства Дмитрия Медведева  - "Русиано".

Стоит отметить, что именно на заседании Евразийского межправительственного совета премьер-министр России предложил переименовать кофе "американо" в "русиано".

Кроме этого первое место в лучшей десятке мемов этого года по версии Google Trends заняло слово "патимейкер", а замыкает рейтинг  -  "мое увожение".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее,в Сербии министр культуры поддерживает Дмитрия Медведева в идее по переименованию "американо" в "русиано".

Теги материала: Дмитрий Медведев, Россия, мем, топ-10, шутки, кофе, деньги, Google
Новости СМИ2
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