Во Франции появилась улица, названная в честь Brexit

MIGnews.com.ua

В городке Бокер на юге Франции мерия переименовала одну из улиц, назвав ее в честь выхода Британии из состава ЕС согласно результатам референдума, состоявшегося в июне 2016 года. Об этом сообщает ВВС .

Мер города Жульен Санчез объяснил, что улицу переименовали "чтобы отдать должное выбору британского народа".

В горсовете Бокера большинство поддержало новое название: "за" проголосовали 23 депутата, а "против" - 9.

Санчез отметил, что не понимает тех, кто выступил против переименования улицы.

"Мы не называли улицу в честь (камбоджийского диктатора - ред.) Пол Пота или (нацистского преступника - ред.) Клауса Барби. Мы просто решили отдать дань независимым людям и лидерам, которые приняли на себя ответственность", - сказал мер.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Британский парламент поддержал Brexit. "За" проголосовали 448 депутатов, а 75 - "против".