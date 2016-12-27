СБУ запретила российскому рэперу L'One въезд в Украину

MIGnews.com.ua

Служба безопасности Украину запретила въезд в Украину российскому рэперу Левану Эмзаровичу Горозии, известному под псевдонимом L'One. Об этом на своей странице в Facebook внефракционный народный депутат Владимир Парасюк.

Руководство спецслужбы ввело запрет на въезд на украинскую территорию для российского артиста сроком на три года.

Сам Парасюк отметил, что никто не имеет права незаконно посещать оккупированный Россией украинский Крым.

"И о музыке. Вывод здесь простой: L'One не имеет никакого отношения к искусству. Тема закрыта! ", - добавил он.