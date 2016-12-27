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СБУ запретила российскому рэперу L'One въезд в Украину
27.12.2016 18:00

СБУ запретила российскому рэперу L'One въезд в Украину  Фоторепортаж

Служба безопасности Украину запретила въезд в Украину российскому рэперу Левану Эмзаровичу Горозии, известному под псевдонимом L'One. Об этом на своей странице в Facebook внефракционный народный депутат Владимир Парасюк.

Руководство спецслужбы ввело запрет на въезд на украинскую территорию для российского артиста сроком на три года.

Сам Парасюк отметил, что никто не имеет права незаконно посещать оккупированный Россией украинский Крым.

"И о музыке. Вывод здесь простой: L'One не имеет никакого отношения к искусству. Тема закрыта! ", - добавил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, российская певица украинского происхождения Наталия Порывай (более известна как Наташа Королева) подала иск с требованием отменить решение Службы безопасности Украины о запрете въезда ей в Украину на пять лет.

Теги материала: СБУ, Парасюк, запрет, Россия, артист, фото
Новости СМИ2
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